В Одесской области женщина зарезала своего сожителя кухонным ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В городе Раздельная Одесской области женщина зарезала своего сожителя кухонным ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Раздельнянский отдел полиции в Одесской области.
"Между супругами разгорелась очередная ссора из-за постоянных злоупотреблений мужем алкогольными напитками. Во время спора женщина кухонным ножом, которым готовила ужин, нанесла сожителю удар в шею. От полученного ранения 42-летний потерпевший скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
Злоумышленница задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, которое повлекло смерть - ред.) УК Украины. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области мужчина зарезал 13-летнюю девочку и вскрыл себе вены.