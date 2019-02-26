В Луганской области будут судить женщину, которая зарезала знакомого во время ссоры

Работниками юстиции установлено, что 10 февраля 2019 в г. Северодонецк во время распития алкогольных напитков между мужем и знакомой на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возникла ссора, во время которой 29-летняя женщина нанесла не менее пяти колото-резаных ранений кухонным ножом.



Через некоторое время мужчина от полученных телесных повреждений и значительной кровопотери скончался. Сейчас досудебное расследование продолжается. Убийце грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет



Недавно УНН сообщал о подобном случае, что произошел в Одесской области.