В Луганской области будут судить женщину, которая зарезала знакомого во время ссоры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего) жители г. Северодонецка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Работниками юстиции установлено, что 10 февраля 2019 в г. Северодонецк во время распития алкогольных напитков между мужем и знакомой на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возникла ссора, во время которой 29-летняя женщина нанесла не менее пяти колото-резаных ранений кухонным ножом.
Через некоторое время мужчина от полученных телесных повреждений и значительной кровопотери скончался. Сейчас досудебное расследование продолжается. Убийце грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет
Недавно УНН сообщал о подобном случае, что произошел в Одесской области.