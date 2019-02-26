В Луганской области будут судить женщину, которая зарезала знакомого во время ссоры

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11718 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119027 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122026 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124091 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122329 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154246 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117316 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141264 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145173 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Луганской области будут судить женщину, которая зарезала знакомого во время ссоры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего) жители г. Северодонецка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работниками юстиции установлено, что 10 февраля 2019 в г. Северодонецк во время распития алкогольных напитков между мужем и знакомой на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возникла ссора, во время которой 29-летняя женщина нанесла не менее пяти колото-резаных ранений кухонным ножом.

Через некоторое время мужчина от полученных телесных повреждений и значительной кровопотери скончался. Сейчас досудебное расследование продолжается. Убийце грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет

Недавно УНН сообщал о подобном случае, что произошел в Одесской области.

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