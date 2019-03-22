Рецидивіста засудили до довічного ув’язнення за розбій і вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратура Вінницької області засудила до довічного ув’язнення чоловіка, який з двома співучасниками напав на місцевого мешканця, пограбував його і зарізав. Двом іншим рецидивістам призначили по 12 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Слідство встановило, що на початку травня 2017 року біля Центрального ринку Вінниці троє раніше неодноразово судимих чоловіки пограбували і вбили місцевого мешканця. Перед вчиненням злочину зловмисники грали в азартні ігри у приміщенні "Лото маркету" неподалік місця події. Щоб знайти гроші для продовження гри, злочинці вчинили розбійний напад на вінничанина, який повертався з роботи. В ході інциденту зловмисники вдарили чоловіка ножем і втекли, потерпілий помер від поранень.
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Згодом рецидивістів затримали. За результатами обвинувального акту двох злочинців засудили до 12 років ув'язнення, третього – до довічного позбавлення волі.
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