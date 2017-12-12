Ретроавто предлагают освободить от налогообложения

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10 марта, 16:40 • 103341 просмотра

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Освободить от обложения пошлиной предлагают владельцев авто, изготовленных более 40 лет назад. Об этом говорится в поданном в Верховную Раду законопроекте "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по вопросу об исторических транспортных средствах", сообщает УНН.

"Транспортные средства, изготовленные более 40 лет назад составляют историческое наследие машиностроения, однако в законодательстве Украины отсутствуют правовые нормы, которые подробно регулировали бы данную сферу общественных отношений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Предлагается распространить на такие авто налоговую льготу, внеся изменения в Таможенный кодекс.

"Этот закон направлен на устранение пробелов в законодательстве Украины, определения правового статуса исторических транспортных средств, прав и обязанностей их владельцев, механизм взаимодействия с государственными органами и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского союза", - говорится в проекте закона.

Украинские Национальные Новости

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