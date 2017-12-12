Ретроавто пропонують звільнити від оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Звільнити від оподаткування митом пропонують власників авто, виготовлених понад 40 років тому. Про це йдеться у поданому до Верховної Ради законопроекті “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо питання про історичні транспортні засоби”, повідомляє УНН.
“Транспортні засоби, які виготовлені більше як 40 років тому становлять історичну спадщину машинобудування, проте у законодавстві України відсутні правові норми, які б детально регулювали дану сферу суспільних відносин”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
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Пропонується розповсюдити на такі авто податкову пільгу, внісши зміни до Митного кодексу.
“Цей Закон спрямований на усунення прогалин у законодавстві України, визначення правового статусу історичних транспортних засобів, прав та обов’язків їх власників, механізм взаємодії із державними органами та гармонізації законодавства України із законодавством Європейського союзу”, — йдеться у проекті закону.