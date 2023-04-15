Подробно обсудили с Макроном украинскую формулу мира - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что он тщательно обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном украинскую формулу мира. Об этом Глава государства сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении, пишет УНН.
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"россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать.
Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения. Именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО", - отметил Президент.
Детали
Президент сообщил, что имел разговор с Макроном, который длился почти полтора часа. Как отмечается руководители стран успели пройтись по всем ключевым вопросам безопасности, которые есть на повестке дня: "это, в частности, фронт, украинские возможности двигаться, действовать, возвращать свободу и справедливость людям на тех территориях, которые пока оккупированы россией".
Зеленский добавил, что также обсудил с Президентом Франции его визит в Китай.
"Эммануэль проинформировал меня о деталях и итогах визита в Китай. И я благодарю за четкую поддержку тех принципиальных вещей, которые объединяют всю нашу антивоенную коалицию", - сказал Президент Украины.
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