Подробно обсудили с Макроном украинскую формулу мира - Зеленский

Цитата

"россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать.

Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения. Именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО", - отметил Президент.

Детали

Президент сообщил, что имел разговор с Макроном, который длился почти полтора часа. Как отмечается руководители стран успели пройтись по всем ключевым вопросам безопасности, которые есть на повестке дня: "это, в частности, фронт, украинские возможности двигаться, действовать, возвращать свободу и справедливость людям на тех территориях, которые пока оккупированы россией".

Зеленский добавил, что также обсудил с Президентом Франции его визит в Китай.

"Эммануэль проинформировал меня о деталях и итогах визита в Китай. И я благодарю за четкую поддержку тех принципиальных вещей, которые объединяют всю нашу антивоенную коалицию", - сказал Президент Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел совещания с Будановым и Малюком: обсудили подготовку активных действий