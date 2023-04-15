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Ретельно обговорили з Макроном українську формулу миру - Зеленський

Ретельно обговорили з Макроном українську формулу миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 679851 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що він ретельно обговорив з Президентом Франції Емманюелем Макроном українську формулу миру. Про це Глава держави повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати.

Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини. Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО", - зазначив Президент.

Деталі

Президент повідомив, що мав розмову з Макроном, яка тривала майже півтори години. Як зазначається очільники країн встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному: "це, зокрема, фронт, українські можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що окуповані росією".

Зеленський додав, що також обговорив з Президентом Франції його візит до Китаю.

"Еммануель поінформував мене про деталі та підсумки візиту в Китай. І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які обʼєднують усю нашу антивоєнну коаліцію", - сказав Президент України.

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