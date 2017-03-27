Ресурс для помощи Балаклее выделит Кировоградская область

“Мы уже имеем положительный опыт помощи украинцам, которые оказались в сложных ситуациях. Это и помощь Авдеевке, и Сватово. Теперь мы должны сформировать ресурс, чтобы помочь в восстановлении объектов, пострадавших в результате пожара в Харьковской области ”, - сказал С.Кузьменко .

Также он добавил, что средства в первую очередь будут выделены для ремонта крыш и стеклопакетов.

Кировоградская и Харьковская ОГА вместе отработают вопросы и согласуют решение относительно эффективного оказания помощи, а также закупки строительных материалов.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в г.Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Ранее УНН сообщал, на базе у Балаклее до сих пор раздаются одиночные взрывы .