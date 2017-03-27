Ресурс для допомоги Балаклії виділить Кіровоградщина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 березня. УНН. Кіровоградська область відпрацює питання виділення ресурсу з Фонду підтримки учасників АТО для відновлення об’єктів у м.Балаклія. Про це під час апаратної наради повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко, передає кореспондент УНН.
"Ми вже маємо позитивний досвід допомоги українцям, які опинилися у складних ситуаціях. Це і допомога Авдіївці, і Сватово. Тепер ми маємо сформувати ресурс, аби допомогти у відновленні об’єктів, які постраждали внаслідок пожежі на Харківські",- сказав С.Кузьменко.
Також він додав, що кошти насамперед будуть виділені для ремонту дахів і склопакетів.
Кіровоградська та Харківська ОДА разом відпрацюють питання та погодять рішення, щодо ефективного надання допомоги, а також закупівлі будівельних матеріалів.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у м.Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Раніше УНН повідомляв, на базі біля Балаклії досі лунають поодинокі вибухи.