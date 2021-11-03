Реставрация одесского музея обойдется в 79 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. 78,8 миллиона гривен готова потратить Одесская ОГА на ремонт и реставрацию музея западного и восточного искусства. Как передает УНН, соответствующий тендер уже опубликован на портале Prozorro.
Детали
Заказчик – управление капитального строительства ОГА - планирует утеплить и гидроизолировать стены, провести ремонт канализации, водопровода, систем вентилляции и кондиционирования воздуха, а также обустроить дополнительный санузел. Кроме того, в здании установят новую систему противопожарной сигнализации.
Определить подрядчика планируют 18 ноября, а сам ремонт должны закончить в течение 2022 года.
Ранее Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации объявил тендер для избрания реставратора здания – памятника национального значения – «Дворец Потоцких» (Одесский художественный музей).