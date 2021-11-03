Реставрация одесского музея обойдется в 79 миллионов

Детали

Заказчик – управление капитального строительства ОГА - планирует утеплить и гидроизолировать стены, провести ремонт канализации, водопровода, систем вентилляции и кондиционирования воздуха, а также обустроить дополнительный санузел. Кроме того, в здании установят новую систему противопожарной сигнализации.

Определить подрядчика планируют 18 ноября, а сам ремонт должны закончить в течение 2022 года.

Ранее Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации объявил тендер для избрания реставратора здания – памятника национального значения – «Дворец Потоцких» (Одесский художественный музей).