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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Реставрація одеського музею вартуватиме 79 мільйонів

Київ • УНН

 • 13412 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. 78,8 мільйона гривень готова витратити Одеська ОДА на ремонт і реставрацію музею західного і східного мистецтва. Як передає УНН, відповідний тендер вже опублікований на порталі Prozorro.

Реставрація одеського музею вартуватиме 79 мільйонів

Деталі

Замовник - Управління капітального будівництва ОДА - планує утеплити та гідроізолювати стіни, провести ремонт каналізації, водопроводу, систем вентіляції та кондиціонування повітря, а також облаштувати додатковий санвузол. Крім того, в будівлі встановлять нову систему протипожежної сигналізації.

Визначити підрядника планують 18 листопада, а сам ремонт мають закінчити протягом 2022 року.

Раніше Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер для обрання реставратора будівлі - пам'ятки національного значення - "Палац Потоцьких" (Одеський художній музей).

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