Реставрація одеського музею вартуватиме 79 мільйонів

Деталі

Замовник - Управління капітального будівництва ОДА - планує утеплити та гідроізолювати стіни, провести ремонт каналізації, водопроводу, систем вентіляції та кондиціонування повітря, а також облаштувати додатковий санвузол. Крім того, в будівлі встановлять нову систему протипожежної сигналізації.

Визначити підрядника планують 18 листопада, а сам ремонт мають закінчити протягом 2022 року.

Раніше Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер для обрання реставратора будівлі - пам'ятки національного значення - "Палац Потоцьких" (Одеський художній музей).