Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон "предал" избирателей-республиканцев после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине и должен уйти в отставку. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает CNN, передает УНН.

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Она же заявила, что если Джонсон не сделает это добровольно, то она вынесет этот вопрос на голосование.

Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно - уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен сказала Грин.

Она же добавила, что она не единственная, кто придерживается такой позиции.

Если Грин и ее сторонники выполнят свою угрозу заставить голосовать за отстранение его от должности спикера, Джонсону почти наверняка придется полагаться на демократов в своем спасении пишет издание.

Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times