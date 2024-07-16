Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп официально набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Напомним

Накануне Трамп сделал заявление в социальных сетях о своем выборе кандидата в вице-президенты. Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс будет его избранником для этой роли. Вэнс, известный своими консервативными взглядами в отношении Украины.

Трамп объявил Джей Ди Венса своим кандидатом на должность вице-президента США