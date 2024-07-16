Киев • УНН
Дональд Трамп официально набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Дональд Трамп официально набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.
Напомним
Накануне Трамп сделал заявление в социальных сетях о своем выборе кандидата в вице-президенты. Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс будет его избранником для этой роли. Вэнс, известный своими консервативными взглядами в отношении Украины.
Трамп объявил Джей Ди Венса своим кандидатом на должность вице-президента США15 июля 2024, 19:45 • 48686 просмотров