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Республиканец Арнольд Шварценеггер заявил, что на этих выборах будет голосовать за Харрис

Республиканец Арнольд Шварценеггер заявил, что на этих выборах будет голосовать за Харрис

Киев  •  УНН

18:45 • 5904 просмотра

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Арнольд Шварценеггер заявил, что будет голосовать за Камалу Харрис на президентских выборах США. Бывший республиканский губернатор раскритиковал обе партии и особенно Дональда Трампа.

Американский актер  и бывший губернатор Калифорнии, избранный от Республиканской партии, Арнольд Шварценеггер в этом году на выборах президента США будет голосовать за Камалу Харрис. Об этом звезда Голливуда написал в X.

Детали

Шварценеггер признал, что ненавидит политику и не доверяет большинству  политиков. Он также подчеркнул, что ему «сейчас не нравится ни одна из сторон».

По его словам, республиканцы забыли о красоте свободного рынка, увеличили дефицит и отвергли результаты выборов. Также актер обеспокоен местной политикой демократов, которая может привести к росту преступности в городах.

За неделю до выборов президента США рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись - Reuters29 октября 2024, 17:34 • 16553 просмотра

Также Шварценеггер раскритиковал кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа за то, что тот не смог достойно принять проигрыш на прошлых выборах, ведь это «настолько не по-американски, насколько это возможно».

И я всегда буду американцем, прежде чем стать республиканцем. Вот почему на этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Вальца

- заявил экс-губернатор Калифорнии.

Напомним,

Кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис назвала Дональда Трампа «фашистом„, который стремится к “бесконтрольной власти».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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