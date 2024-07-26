Решение суда о передаче ТРЦ Gulliver в управление АРМА вредит интересам Ощадбанка, ведь лишит банк платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в интервью "РБК-Украина", пишет УНН.



Есть решение суда о передаче столичного ТРЦ Gulliver в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Но решение не понятно. Я считаю ситуацию такой, что вредит интересам банка и лишает банк платежей по кредиту, которые все это время поступали от заемщика, - отметил Наумов.

По его словам, банк не потерял ТРЦ как залог, ведь сейчас речь идет только о передаче комплекса в управление АРМА и агентство не может продать этот актив. Поэтому с юридической точки зрения все остается так, как было.

Наумов также сообщил, что Ощадбанк рассматривает несколько сценариев дальнейшего развития ситуации.

Внедрен будет наиболее выгодный для банка сценарий с точки зрения NPV (Net Present Value, чистой текущей стоимости). Первый сценарий - ликвидационный, принудительное взыскание долга и залога. Для Ощадбанка это будет означать потерю большей части кредита. Следующий сценарий - реструктуризация долга. Пока непонятно, как это будет, но будем бороться за кредит, - подчеркни председатель правления банка.

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Контекст

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА. Однако, представители "Гулливера" заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.