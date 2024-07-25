Дело "Гулливера" о якобы уклонении от уплаты налогов передали в суд - БЭБ

Бюро экономической безопасности передало в суд дело ТРЦ «Гулливер» о якобы уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба бюро, пишет УНН.

По версии следствия, руководители компании, которой принадлежит ТРЦ, и еще двух компаний в течение 2019-2021 годов заключили ряд договоров на получение различных услуг, которые на самом деле якобы не осуществлялись.

Таким образом компания безосновательно завысила размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, посредством проведения бестоварных операций и услуг предприятие уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах - утверждают детективы бюро.

В БЭБ добавили, что уклонение от уплаты налогов якобы подтверждается аналитическим исследованием, заключением Государственной налоговой службы и судебно-экономической экспертизой.

В то же время в ТРЦ «Гулливер» в комментарии УНН сообщили, что обвинение является надуманным и необоснованным, а вместо этого к материалам уголовного производства приобщены выводы судебных экспертов, которыми опровергаются выводы аналитических исследований ГНС и БЭБ, как и позиция БЭБ в этом уголовном производстве в целом.

Ни одно полученное БЭБ заключение экспертизы, впрочем, как и аналитические выводы ГНС и самого БЭБ не утверждают факта уклонения руководством ООО «ТРИ О», которое владеет ТРЦ Gulliver, от уплаты налогов. Все такие выводы содержат оговорки «вероятно», «при условии» и т.п. Строительно-техническая судебная экспертиза, которая могла бы стать основанием для сомнений в выполнении работ, в этом уголовном производстве не проводилась - в ее проведении было отказано (в этом контексте, абсурдным также является и дальнейшее применение ареста ТРЦ Gulliver в качестве вещественного доказательства). Зато стороной защиты предоставлены БЭБу и прокуратуре выводы судебных экспертов и недавно выданные самой ГНС справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, которыми полностью опровергается выдвинутое обвинение и предположение об уклонении от уплаты налогов - отметили представители ТРЦ «Гулливер».

Контекст

Правоохранители расследуют уголовное производство, в котором фигурирует ООО «ТРИ О», которое является владельцем БФК «Гулливер» с 2020 года. Однако, в мае 2024 года часть материалов дела выделили в отдельное уголовное производство, в рамках которого о подозрении сообщили руководителю ООО «ТРИ О» и руководителям компаний-контрагентов.

Отметим, имущество БФК «Гулливер» было признано вещественным доказательством в другом уголовном производстве - фактовом, то есть том, которое расследуется еще с 2020 года. Как отмечали представители «Гулливера», при таких обстоятельствах комплекс потерял свое значение как вещественное доказательство совершения уклонения от уплаты налогов.