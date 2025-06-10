Рэпер Кендрик Ламар одержал наибольшее количество побед на BET Awards

Рэпер Кендрик Ламар стал главным победителем на церемонии награждения BET Awards, на которой чествуют темнокожих актеров, певцов и звезд спорта. Исполнитель взял четыре большие награды этого музыкального первенства. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Рэпер, исполнивший "30 For 30", получил награду за лучшего хип-хоп исполнителя, лучший альбом года, а также награду за видеоклип года за песню "Not Like Us".

Ламар и режиссер Дэйв Фри также получили награду за видеорежиссуру года на мероприятии, которое состоялось в театре "Пикок" в Лос-Анджелесе и транслировалось на кабельном канале BET.

Организаторы BET всегда убеждали, что они правильно представляют культуру, и всегда ставили меня в центр того, что мы представляем