Репер Кендрік Ламар здобув найбільше перемог на BET Awards

Репер Кендрік Ламар став головним переможцем на церемонії нагородження BET Awards, на якій вшановують темношкірих акторів, співаків та зірок спорту. Виконавець взяв чотири великі нагороди цієї музичної першості. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Репер, який виконав "30 For 30", отримав нагороду за найкращого хіп-хоп виконавця, найкращий альбом року, а також нагороду за відеокліп року за пісню "Not Like Us".

Ламар і режисер Дейв Фрі також отримали нагороду за відеорежисура року на заході, який відбувся в театрі "Пікок" у Лос-Анджелесі та транслювався на кабельному каналі BET.

Організатори BET завжди переконували, що вони правильно представляють культуру, і завжди ставили мене в центр того, що ми представляємо – сказав Ламар на сцені, приймаючи свою нагороду.

Ведучий комік Кевін Харт відкрив церемонію, відзначивши 25-ту річницю церемонії нагородження BET Awards та всю "історію, яка була створена" на сцені.

Доповнення

Церемонія пройшла через еволюцію чорної музики, починаючи з виступу R&B-виконавиці Ашанті, під час якої було представлено збірку пісень, зокрема її пісню 2002 року "Foolish".

Серед інших зіркових виступів були популярні пісні 2000-х років: "Ballin" гурту Mustard, "1 Thing" гурту Amerie та "Like You" гурту Bow Wow.

