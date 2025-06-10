Репер Кендрік Ламар здобув найбільше перемог на BET Awards

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 49758 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 141618 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 101747 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 97507 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 178701 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 61030 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 52536 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 166970 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100557 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47305 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.3м/с
37%
755мм
Популярнi новини

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 50663 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

10 червня, 02:46 • 40791 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 44174 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

05:39 • 28627 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 21474 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 178649 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 176275 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 166941 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 182628 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 168851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґрета Тунберг

Ілон Маск

Кіріакос Міцотакіс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Israel

Одеса

Реклама
УНН Lite

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 3782 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 13429 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 14883 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 42125 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 54811 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Нью-Йорк таймс

MIM-104 Patriot

ChatGPT

Starlink

Репер Кендрік Ламар здобув найбільше перемог на BET Awards

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Репер Кендрік Ламар отримав найбільше нагород на BET Awards, зокрема за найкращого хіп-хоп виконавця, альбом року та відеокліп року. Церемонія відзначила 25-ту річницю BET Awards виступами зірок R&B.

Репер Кендрік Ламар здобув найбільше перемог на BET Awards

Репер Кендрік Ламар став головним переможцем на церемонії нагородження BET Awards, на якій вшановують темношкірих акторів, співаків та зірок спорту. Виконавець взяв чотири великі нагороди цієї музичної першості. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Репер, який виконав "30 For 30", отримав нагороду за найкращого хіп-хоп виконавця, найкращий альбом року, а також нагороду за відеокліп року за пісню "Not Like Us".

Ламар і режисер Дейв Фрі також отримали нагороду за відеорежисура року на заході, який відбувся в театрі "Пікок" у Лос-Анджелесі та транслювався на кабельному каналі BET.

Організатори BET завжди переконували, що вони правильно представляють культуру, і завжди ставили мене в центр того, що ми представляємо 

– сказав Ламар на сцені, приймаючи свою нагороду.

Ведучий комік Кевін Харт відкрив церемонію, відзначивши 25-ту річницю церемонії нагородження BET Awards та всю "історію, яка була створена" на сцені.

Доповнення

Церемонія пройшла через еволюцію чорної музики, починаючи з виступу R&B-виконавиці Ашанті, під час якої було представлено збірку пісень, зокрема її пісню 2002 року "Foolish".

Серед інших зіркових виступів були популярні пісні 2000-х років: "Ballin" гурту Mustard, "1 Thing" гурту Amerie та "Like You" гурту Bow Wow.

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ26.05.25, 18:51 • 83924 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

КультураМультимедіа
Рейтер
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9