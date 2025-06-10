Репер Кендрік Ламар здобув найбільше перемог на BET Awards

Репер Кендрік Ламар став головним переможцем на церемонії нагородження BET Awards, на якій вшановують темношкірих акторів, співаків та зірок спорту. Виконавець взяв чотири великі нагороди цієї музичної першості. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Репер, який виконав "30 For 30", отримав нагороду за найкращого хіп-хоп виконавця, найкращий альбом року, а також нагороду за відеокліп року за пісню "Not Like Us".

Ламар і режисер Дейв Фрі також отримали нагороду за відеорежисура року на заході, який відбувся в театрі "Пікок" у Лос-Анджелесі та транслювався на кабельному каналі BET.

Організатори BET завжди переконували, що вони правильно представляють культуру, і завжди ставили мене в центр того, що ми представляємо