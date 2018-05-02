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Рэпер Канье Уэст сделал громкое заявление относительно афроамериканского рабства

Киев • УНН

 • 36703 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Американский рэпер Канье Уэст заявил, что историческое порабощения афроамериканцев можно расценивать как их личный "выбор". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

Рэпер Канье Уэст сделал громкое заявление относительно афроамериканского рабства

"Когда слышишь о рабстве, которое длилось 400 лет ... 400 лет? Это звучит как выбор", - сказал музыкант.

В последнее время Канье Уэст привлекает к себе много внимания своими заявлениями в поддержку президента Дональда Трампа.

Большинство американских артистов (судя по их публичных высказываний) и большинство афроамериканцев (судя по результатам выборов 2016 и последующих опросов) к Трампу относятся в разной степени отрицательно.

С довольно запутанных объяснений господина Уэста можно сделать вывод, что он говорил о психологических последствиях рабства, с которыми афроамериканцы живут до сих пор.

"Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо ассоциируется с черными. Как холокост - это евреи, так рабство - это черные", - сказал он.

Также во время интервью господин Уэст снова тепло отозвался о Трампе, назвав его "мой малыш" и сказав, что американский президент - "один из любимых людей мира рэпа".

Несколько дней назад рэпер выпустил песню, которая оправдывает его позицию относительно Трампа, который, по его словам, "борется за народ".

Как сообщал УНН, американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту пришлось оправдываться за свои слова о любви к президенту США Дональду Трампу после того, как ему позвонила жена Ким Кардашян.

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