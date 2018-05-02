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Репер Каньє Вест зробив гучну заяву відносно афроамериканського рабства

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Американський репер Каньє Вест заявив, що історичне поневолення афроамериканців можна розцінювати як їхній особистий "вибір". Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС–Україна.

Репер Каньє Вест зробив гучну заяву відносно афроамериканського рабства

"Коли чуєш про рабство, яке тривало 400 років... 400 років? Це звучить як вибір", - сказав музикант.

Останнім часом Каньє Вест привертає до себе багато уваги своїми заявами на підтримку президента Дональда Трампа.

Більшість американських артистів (судячи з їхніх публічних висловлювань) та більшість афроамериканців (судячи з результатів виборів 2016 року і подальших опитувань) до Трампа ставляться різною мірою негативно.

З досить заплутаних пояснень пана Веста можна зробити висновок, що він говорив про психологічні наслідки рабства, з якими афроамериканці живуть дотепер.

"Ми ментально в тюрмі. Мені більше подобається слово "тюрма", тому що рабство занадто прямо асоціюється з чорними. Як холокост - це євреї, так рабство - це чорні", - сказав він.

Також під час інтерв'ю пан Вест знову тепло відгукнувся про Трампа, назвавши його "мій малюк" і сказавши, що американський президент - "один з улюблених людей світу репу".

Кілька днів тому репер випустив пісню, яка виправдовує його позицію щодо Трампа, який, за його словами, "бореться за народ".

Як повідомляв УНН, американському реп-виконавцю Каньє Уесту довелось виправдовуватись за свої слова про любов до президента США Дональда Трампа після того, як йому зателефонувала дружина Кім Кардашян.

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