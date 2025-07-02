Поезда на Карпаты следуют по расписанию после ночных задержек
Киев • УНН
АТ "Укрзализныця" сообщила о возобновлении движения по расписанию всех поездов карпатского направления после завершения ремонта пути в Ровенской области. Несмотря на ночные задержки 5 рейсов для пересадок, их график был восстановлен.
Все поезда карпатского направления на сегодняшнее утро следуют по расписанию после ночных задержек и завершения ремонта пути в Ровенской области, сообщили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.
Ремонт пути в Ровенской области завершен, все поезда карпатского направления следуют по расписанию
Ночью для пересадок, как указано, было задержано 5 рейсов, но благодаря усилиям машинистов и качественной работе диспетчеров привели по графику даже международные стыковочные рейсы.
"Продолжаем движение", - указали в УЗ.
Напомним
Накануне, 1 июля, сход с рельсов пустых вагонов грузового поезда на Ривненщине вызвал задержку ряда пассажирских поездов карпатского направления.
Пассажирские поезда карпатского направления будут следовать с задержками: какова причина 01.07.25, 18:41 • 1264 просмотра