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Поезда на Карпаты следуют по расписанию после ночных задержек

Киев • УНН

 • 330 просмотра

АТ "Укрзализныця" сообщила о возобновлении движения по расписанию всех поездов карпатского направления после завершения ремонта пути в Ровенской области. Несмотря на ночные задержки 5 рейсов для пересадок, их график был восстановлен.

Поезда на Карпаты следуют по расписанию после ночных задержек

Все поезда карпатского направления на сегодняшнее утро следуют по расписанию после ночных задержек и завершения ремонта пути в Ровенской области, сообщили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.

Ремонт пути в Ровенской области завершен, все поезда карпатского направления следуют по расписанию

- сообщили в УЗ.

Ночью для пересадок, как указано, было задержано 5 рейсов, но благодаря усилиям машинистов и качественной работе диспетчеров привели по графику даже международные стыковочные рейсы.

"Продолжаем движение", - указали в УЗ.

Напомним

Накануне, 1 июля, сход с рельсов пустых вагонов грузового поезда на Ривненщине вызвал задержку ряда пассажирских поездов карпатского направления.

Пассажирские поезда карпатского направления будут следовать с задержками: какова причина 01.07.25, 18:41 • 1264 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Ровненская область
Киевская городская государственная администрация
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