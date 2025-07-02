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Поїзди на Карпати прямують за розкладом після нічних затримок

Київ • УНН

 • 359 перегляди

АТ "Укрзалізниця" повідомила про відновлення руху за розкладом усіх поїздів карпатського напрямку після завершення ремонту колії на Рівненщині. Попри нічні затримки 5 рейсів для пересадок, їхній графік було відновлено.

Поїзди на Карпати прямують за розкладом після нічних затримок

Усі поїзди карпатського напрямку на сьогоднішній ранок прямують за розкладом після нічних затримок і завершення ремонту колії на Рівненщині, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.

Ремонт колії на Рівненщині завершено, усі поїзди карпатського напрямку прямують за розкладом

- повідомили в УЗ.

Вночі для пересадок, як вказано, було затримано 5 рейсів, але завдяки зусиллям машиністів та якісній роботі диспетчерів привели за графіком навіть міжнародні стиковочні рейси.

"Продовжуємо рух", - вказали в УЗ.

Нагадаємо

Напередодні, 1 липня, сходження порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині викликало затримку низки пасажирських поїздів карпатського напрямку.

Пасажирські поїзди карпатського напрямку прямуватимуть із затримками: яка причина 01.07.25, 18:41 • 1264 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство
Рівненська область
Київська міська державна адміністрація
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