Поїзди на Карпати прямують за розкладом після нічних затримок
Київ • УНН
АТ "Укрзалізниця" повідомила про відновлення руху за розкладом усіх поїздів карпатського напрямку після завершення ремонту колії на Рівненщині. Попри нічні затримки 5 рейсів для пересадок, їхній графік було відновлено.
Усі поїзди карпатського напрямку на сьогоднішній ранок прямують за розкладом після нічних затримок і завершення ремонту колії на Рівненщині, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.
Ремонт колії на Рівненщині завершено, усі поїзди карпатського напрямку прямують за розкладом
Вночі для пересадок, як вказано, було затримано 5 рейсів, але завдяки зусиллям машиністів та якісній роботі диспетчерів привели за графіком навіть міжнародні стиковочні рейси.
"Продовжуємо рух", - вказали в УЗ.
Нагадаємо
Напередодні, 1 липня, сходження порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині викликало затримку низки пасажирських поїздів карпатського напрямку.
Пасажирські поїзди карпатського напрямку прямуватимуть із затримками: яка причина 01.07.25, 18:41 • 1264 перегляди