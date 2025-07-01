Пасажирські поїзди карпатського напрямку прямуватимуть із затримками: яка причина
Київ • УНН
Через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків прямують із затримкою від 2 годин об'їзним шляхом. Пасажирів з Дубно, Бродів, Шепетівки та Славути забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ.
Через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині низка пасажирських поїздів Укрзалізниці карпатського напрямку прямуватиме із затримками. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин. Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.
Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки
В Укрзалізниці зазначили, що відновлювальні роботи вже йдуть повним ходом. Залізничники задіяли всю необхідну техніку та фахівців.
Нагадаємо
У гарячий сезон літніх поїздок залізничники зіткнулися з надмірним навантаженням на пасажирський парк, тому в УЗ закликають оформлювати групові перевезення заздалегідь.