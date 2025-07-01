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Пасажирські поїзди карпатського напрямку прямуватимуть із затримками: яка причина

Київ • УНН

 • 361 перегляди

Через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків прямують із затримкою від 2 годин об'їзним шляхом. Пасажирів з Дубно, Бродів, Шепетівки та Славути забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ.

Пасажирські поїзди карпатського напрямку прямуватимуть із затримками: яка причина

Через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині низка пасажирських поїздів Укрзалізниці карпатського напрямку прямуватиме із затримками. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин. Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.

Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки

- закликали в УЗ.

В Укрзалізниці зазначили, що відновлювальні роботи вже йдуть повним ходом. Залізничники задіяли всю необхідну техніку та фахівців.

Нагадаємо

У гарячий сезон літніх поїздок залізничники зіткнулися з надмірним навантаженням на пасажирський парк, тому в УЗ закликають оформлювати групові перевезення заздалегідь.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Суспільство
Рівненська область
Укрзалізниця
Дніпро (місто)
Тернопіль
Львів
Київ
Харків
Tesla
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