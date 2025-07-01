Пассажирские поезда карпатского направления будут следовать с задержками: какова причина

Из-за схода пустых вагонов грузового поезда в Ровенской области ряд пассажирских поездов Укрзализныци карпатского направления будет следовать с задержками. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Отмечается, что поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьк будут следовать по объездному маршруту через Тернополь с задержкой от 2 часов. Пассажиров со станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута и на них забирает Интерсити №744 Львов – Киев, который проедет по поврежденному участку первым после его частичного восстановления в течение ближайших 2 часов.

Если вы следуете одним из задерживающихся рейсов и у вас есть дальнейшая пересадка на поезда УЗ, сообщите об этом вашему проводнику или стюарду - наши диспетчеры скоординируют нужные стыковки - призвали в УЗ.

В Укрзализныце отметили, что восстановительные работы уже идут полным ходом. Железнодорожники задействовали всю необходимую технику и специалистов.

Напомним

В горячий сезон летних поездок железнодорожники столкнулись с чрезмерной нагрузкой на пассажирский парк, поэтому в УЗ призывают оформлять групповые перевозки заранее.