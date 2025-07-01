Пассажирские поезда карпатского направления будут следовать с задержками: какова причина

$41.780.14
48.990.20
ukenru
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
15:40 • 1192 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
13:57 • 10379 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 20502 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
11:25 • 59083 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 40034 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 51066 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 128581 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 127783 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 58824 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115689 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+21°
4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 83106 просмотра
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 41537 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 33973 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 12345 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 6808 просмотра
публикации
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 4266 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 6983 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 12688 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
11:25 • 59083 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 128581 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс15:11 • 2223 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 34213 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 83344 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 124937 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 124430 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Пассажирские поезда карпатского направления будут следовать с задержками: какова причина

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Из-за схода пустых вагонов грузового поезда на Ровенщине поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харь следуют с задержкой от 2 часов объездным путем. Пассажиров из Дубно, Бродов, Шепетовки и Славуты забирает Интерсити №744 Львов – Киев.

Пассажирские поезда карпатского направления будут следовать с задержками: какова причина

Из-за схода пустых вагонов грузового поезда в Ровенской области ряд пассажирских поездов Укрзализныци карпатского направления будет следовать с задержками. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Отмечается, что поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьк будут следовать по объездному маршруту через Тернополь с задержкой от 2 часов. Пассажиров со станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута и на них забирает Интерсити №744 Львов – Киев, который проедет по поврежденному участку первым после его частичного восстановления в течение ближайших 2 часов.

Если вы следуете одним из задерживающихся рейсов и у вас есть дальнейшая пересадка на поезда УЗ, сообщите об этом вашему проводнику или стюарду - наши диспетчеры скоординируют нужные стыковки

- призвали в УЗ.

В Укрзализныце отметили, что восстановительные работы уже идут полным ходом. Железнодорожники задействовали всю необходимую технику и специалистов.

Напомним

В горячий сезон летних поездок железнодорожники столкнулись с чрезмерной нагрузкой на пассажирский парк, поэтому в УЗ призывают оформлять групповые перевозки заранее.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Общество
Ровненская область
Украинские железные дороги
Днепр
Тернополь
Львов
Киев
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9