Ремонт нового пешеходного моста осуществляется не за городские средства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Восстановление поврежденных элементов стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, осуществляется не за городские средства, а средства генеральной подрядной организации. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Инженерный центр" КГГА в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Согласно закону Украины "О публичных закупках" проведена процедура конкурсных торгов и определено генеральную подрядную организацию ООО "Спецавто-строй", которая осуществляет работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода и в соответствии с заключенным договором на выполнение строительных работ безвозмездно устраняет выявленные недостатки" , - говорится в ответе на запрос.
Напомним, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.
Как сообщал УНН, открыто уголовное производство о повреждении стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту в Киеве.
Также, в случае если продолжатся акты вандализма на недавно построенном столичном пешеходном мосту, то закаленное стекло, которое уже несколько раз пытались разбить, заменят на бронированное стекло.