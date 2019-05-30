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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137377 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144576 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Ремонт нового пешеходного моста осуществляется не за городские средства

Ремонт нового пешеходного моста осуществляется не за городские средства

Киев  •  УНН

 • 20672 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Восстановление поврежденных элементов стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, осуществляется не за городские средства, а средства генеральной подрядной организации. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Инженерный центр" КГГА в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Согласно закону Украины "О публичных закупках" проведена процедура конкурсных торгов и определено генеральную подрядную организацию ООО "Спецавто-строй", которая осуществляет работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода и в соответствии с заключенным договором на выполнение строительных работ безвозмездно устраняет выявленные недостатки" , - говорится в ответе на запрос.

Напомним, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.

Как сообщал УНН, открыто уголовное производство о повреждении стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту в Киеве.

Также, в случае если продолжатся акты вандализма на недавно построенном столичном пешеходном мосту, то закаленное стекло, которое уже несколько раз пытались разбить, заменят на бронированное стекло.

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