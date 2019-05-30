Ремонт нового пешеходного моста осуществляется не за городские средства

"Согласно закону Украины "О публичных закупках" проведена процедура конкурсных торгов и определено генеральную подрядную организацию ООО "Спецавто-строй", которая осуществляет работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода и в соответствии с заключенным договором на выполнение строительных работ безвозмездно устраняет выявленные недостатки" , - говорится в ответе на запрос.



Напомним, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.



Как сообщал УНН, открыто уголовное производство о повреждении стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту в Киеве.



Также, в случае если продолжатся акты вандализма на недавно построенном столичном пешеходном мосту, то закаленное стекло, которое уже несколько раз пытались разбить, заменят на бронированное стекло.