Ремонт нового пішохідного мосту здійснюється не за міські кошти

"Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" проведено процедуру конкурсних торгів та визначено генеральну підрядну організацію ТОВ "Спецавто-буд", яка здійснює роботи з будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу та відповідно до укладеного договору на виконання будівельних робіт безоплатно усуває виявлені недоліки", - йдеться у відповіді на запит.



Нагадаємо, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.



Як повідомляв УНН, відкрито кримінальне провадження щодо пошкодження скляної поверхні на новому пішохідному мосту в Києві.



Також, у разі якщо продовжаться акти вандалізму на нещодавно побудованому столичному пішохідному мості, то гартоване скло, яке вже декілька разів намагались розбити, замінять на броньоване скло.