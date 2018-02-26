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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62230 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 75512 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78263 просмотра

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10 марта, 15:15 • 107004 просмотра

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Ремонт на основной тепломагистрали в Харькове планируют завершить к 10 часам

Ремонт на основной тепломагистрали в Харькове планируют завершить к 10 часам

Киев  •  УНН

 • 4814 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Работы по восстановлению основной тепловой магистрали в Харькове, где несколько десятков домов остались без тепла из-за аварии на теплосети, планируют завершить к 10:00 понедельника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что на 7:00 понедельника было восстановлено теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы в полном объеме и возобновлялось теплоснабжение к 70 многоэтажным жилым домам.

"Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали, которые планируются завершить до 10 часов", - говорится в сообщении.

Температура в квартирах в городе, по данным спасателей, поддерживается на уровне 15-18 градусов тепла. Развернуто 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и шесть мобильных пунктов обогрева ГСЧС. По состоянию на утро 26 февраля обращения граждан в пункты обогрева не зарегистрированы.

Напомним, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Через четыре порыва без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух района города.

По состоянию на 8:30 26 февраля в ХОГА сообщили, что отопление подано во все жилые дома, которые пострадали от аварии.

 

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