Ремонт на основній тепломагістралі у Харкові планують завершити до 10 години
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Роботи з відновлення основної теплової магістралі у Харкові, де декілька десятків будинків залишилися без тепла через аварію на тепломережі, планують завершити до 10 години понеділка. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Зазначається, що станом на 7 годину понеділка було відновлено теплопостачання об’єктів соціально-побутової сфери у повному обсязі і відновлювалося теплопостачання до 70 багатоповерхових житлових будинків.
"Паралельно продовжуються роботи з відновлення основної теплової магістралі, які плануються завершити до 10 години", - сказано у повідомленні.
Температура в квартирах у місті, за даними рятувальників, підтримується на рівні 15-18 градусів тепла. Розгорнуто 10 пунктів обігріву, у тому числі чотири стаціонарних пункти обігріву на базі загальноосвітніх шкіл та шість мобільних пунктів обігріву ДСНС. Станом на ранок 26 лютого звернень громадян до пунктів обігріву не зареєстровано.
Нагадаємо, аварія на теплових мережах у Харкові сталася 24 лютого близько 15:00. Через чотири пориви без опалення залишилися житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури у двох района міста.
Станом на 8:30 26 лютого у ХОДА повідомили, що опалення подано в усі житлові будинки, які постраждали від аварії.