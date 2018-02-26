Ремонт на основній тепломагістралі у Харкові планують завершити до 10 години

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Роботи з відновлення основної теплової магістралі у Харкові, де декілька десятків будинків залишилися без тепла через аварію на тепломережі, планують завершити до 10 години понеділка. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.