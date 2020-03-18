Религиозные организации в Украине готовы проводить богослужения онлайн из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили обратился к представителям религиозных организаций по проблеме распространения и противодействия коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал МВД.
"Угроза, с которой сегодня столкнулись люди, проживающие на территории Украины, достаточно серьезная, но имеет низкий уровень распространения. На этом этапе, соблюдая правила и относясь ответственно к своим обязанностям можно остановить распространение вируса. На нас лежит большая ответственность за жизнь и здоровья людей, поэтому мы должны действовать решительно и с пониманием", говорится в сообщении.
Представители религиозных организаций и церквей заверили, что богослужение может проходить онлайн, с помощью различных технических устройств или дома каждым верующим лицом, а также обязательно без нарушений законодательства, поскольку такие меры обусловлены нынешними событиями и противостоянием распространению коронавируса.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.