Релігійні організації в Україні готові проводити богослужіння онлайн через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі звернувся до представників релігійних організацій щодо проблеми поширення та протидії коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал МВС.
"Загроза, з якою сьогодні зіштовхнулись люди, що проживають на території України, досить серйозна, але має низький рівень поширення. На цьому етапі, дотримуючись правил та ставлячись відповідально до своїх обов’язків можна зупинити розповсюдження вірусу. На нас лежить велика відповідальність за життя та здоров’я людей, тому ми повинні діяти рішуче та з розумінням", йдеться у повідомленні.
Представники релігійних організацій та церков запевнили, що богослужіння може проходити онлайн, за допомогою різних технічних пристроїв або вдома кожною віруючою особою, а також обов’язково без порушень законодавства, оскільки такі заходи зумовлені теперішніми подіями та протистоянню поширенню коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано уже 16 випадків COVID-19.