Ректора Одесского медуниверситета отстранили из-за коррупции

"С 23 апреля Валерий Запорожан отстранен от исполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета. Соответствующий приказ подписали в Минздраве. Основание - составленный сотрудниками Национальной полиции Украины протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении Запорожана В.М.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, может быть отстранено от выполнения служебных полномочий по решению руководителя органа, в котором она работает, до окончания рассмотрения дела судом, в соответствии с ч.5 ст.65 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Судебный процесс будет осуществлять Приморский районный суд Одессы.

"До завершения рассмотрения дела судом обязанности ректора Одесского национального медицинского университета выполнять Маричереда В., проректор по научно-педагогической работы (по международным связям) этого же учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Минздрав Украины приняло решение досрочно расторгнуть контракт с ректором НМУ Екатерина Амосова.