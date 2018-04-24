Ректора Одеського медуніверситету відсторонили через корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України відсторонило ректора Одеського медичного університету Валерія Запорожана. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передає УНН.
“З 23 квітня Валерія Запорожана відсторонено від виконання службових обов’язків ректора Одеського національного медичного університету. Відповідний наказ підписали у МОЗ. Підстава — складений співробітниками Національної поліції України протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, стосовно Запорожана В.М.”, — йдеться в повідомленні.
У прес-службі пояснили, що особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу, в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом, відповідно до ч.5 ст.65 Закону України “Про запобігання корупції”.
Судовий розгляд справи здійснюватиме Приморський районний суд Одеси.
“До завершення розгляду справи судом обов’язки ректора Одеського національного медичного університету виконуватиме Марічереда В.Г., проректор з науково-педагогічної роботи (з міжнародних зв’язків) цього ж закладу вищої освіти”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, МОЗ України прийняло рішення достроково розірвати контракт з ректором НМУ Катериною Амосовою.