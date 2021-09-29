Ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться в вузе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гейрат, назначенный на эту должность радикальным движением "Талибан", объявил, что женщинам запрещено преподавать или учиться в этом вузе. Об этом он написал в Twitter, передает УНН со ссылкой на Axios.
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"До тех пор, пока реальное исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не позволят поступать в университет или работать там. Ислам превыше всего", - написал он в Twitter.
Детали
Позже Гейрат написал еще один твит, в котором заявил, что речь идет не о постоянном, а временном запрете. "Я имел в виду, что пока мы не создадим исламскую среду, женщинам придется оставаться дома", - добавил он.
Дополнение
Слова Гейрата противоречат заявлениям нового афганского министра высшего образования Абдула Баки Хаккани. В середине сентября он обещал, что женщины смогут учиться в высших учебных заведениях, но отдельно от мужчин. Кроме того, накануне нового учебного года талибы выпустили приказ, согласно которому женщины могут посещать высшие учебные заведения, если будут носить традиционную мусульманскую женскую одежду, закрывающую все тело и лицо.
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Гейрат стал ректором Кабульского университета 22 сентября, ранее эту должность занимал Мохаммад Осман Бабур, которого сняли с должности талибы.
18 сентября талибы запретили девочкам посещать среднюю школу - с шестого по 12-й классы. Ребятам разрешили продолжить учебу.
Контекст
При предыдущем правлении талибов (1996-2001 годы) девочки вообще не могли посещать школу, а женщины - работать вне дома или появляться на публике без одежды, которая закрывала бы все тело одеждой и в сопровождении мужчин. Нарушителей публично пороли или казнили. На прошлой неделе один из основателей "Талибана" мулла Нуруддин Тураби заявил о намерении возродить в Афганистане практику казней и телесных наказаний, в том числе отрубание конечностей.