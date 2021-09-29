Ректор Кабульського університету заборонив жінкам навчатися у виші

Цитата

“До тих пір, поки реальне ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не дозволять вступати до університету або працювати там. Іслам понад усе”, — написав він у Twitter.

Деталі

Пізніше Гейрат написав ще один твіт, в якому заявив, що мова йде не про постійну, а тимчасову заборону. “Я мав на увазі, що поки ми не створимо ісламське середовище, жінкам доведеться залишатися вдома”, — додав він.

Доповнення

Слова Гейрата суперечать заявам нового афганського міністра вищої освіти Абдула Баки Хаккані. У середині вересня він обіцяв, що жінки зможуть навчатися у вищих навчальних закладах, але окремо від чоловіків. Крім того, напередодні нового навчального року таліби випустили наказ, відповідно до якого жінки можуть відвідувати вищі навчальні заклади, якщо будуть носити традиційний мусульманський жіночий одяг, що закриває все тіло і обличчя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Афганістан: таліби замінили міністерство у справах жінок на відомство моралі

Гейрат став ректором Кабульського університету 22 вересня, раніше цю посаду займав Мохаммад Осман Бабур, якого зняли з посади таліби.

18 вересня таліби заборонили дівчаткам відвідувати середню школу — з шостого по 12-й класи. Хлопцям дозволили продовжити навчання.

Контекст

За попереднього правління талібів (1996-2001 роки) дівчинки взагалі не могли відвідувати школу, а жінки — працювати поза домом або з’являтися на публіці без одягу, що закривав би все тіло одягу та супроводу чоловіків. Порушників публічно пороли або страчували. Минулого тижня один із засновників “Талібану” мулла Нуруддін Турабі заявив про намір відродити в Афганістані практику страт і тілесних покарань, в тому числі відрубування кінцівок.