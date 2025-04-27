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Рекордное количество людей, включая знаменитостей и членов парламента, пробежит Лондонский марафон

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Ожидается, что более 56 000 человек пробегут 42 км дистанцию в Лондоне. Среди участников будут знаменитости, члены парламента и самая молодая участница 18 лет.

Рекордное количество людей, включая знаменитостей и членов парламента, пробежит Лондонский марафон

В воскресенье, 27 апреля, более 56 000 человек, включая знаменитостей и членов парламента, пробегут Лондонский марафон. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, ожидается, что более 56 000 человек пробегут 42-километровую дистанцию по столице.

Лондон может установить новый рекорд крупнейшего марафона в мире, который сейчас держит TCS New York Marathon, когда в ноябре финишировали 55 646 участников.

В этом году около 55,3% зарегистрированных участников британского забега - это мужчины, примерно 44,5% - женщины, а 0,15% - небинарные люди

- говорится в заметке Bloomberg.

Самой молодой участницей станет Люси Джонс, которой в день марафона исполнится 18 лет, а пожилыми бегунами станут Мохан Кудчадкер (84 года) и Мэри Джо Бринкман (83 года), которые приедут на мероприятие из США.

Среди знаменитых участников - звезда "Эммердейла" Тони Оденшоу, который последний раз участвовал в Лондонском марафоне в 2015 году.

В мероприятии также примут участие комик и телеведущий Ромеш Ранганатан, барабанщик McFly Гарри Джадд и певица Александра Берк.

Среди тех, кто готовится к гонке, также 16 депутатов, в том числе Джош Фентон-Глин от лейбористской партии, консерватор Харриет Кросс и либерал-демократ Том Гордон.

Напомним

В Пекине 21 робот-гуманоид впервые принял участие в полумарафоне рядом с людьми. Робот-победитель показал время 2:40, человек-победитель - 1:02.

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