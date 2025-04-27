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Рекордна кількість людей, включаючи знаменитостей та членів парламенту, пробіжить Лондонський марафон

Київ • УНН

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Очікується, що понад 56 000 осіб пробіжать 42 км дистанцію у Лондоні. Серед учасників будуть знаменитості, члени парламенту та наймолодша учасниця 18 років.

Рекордна кількість людей, включаючи знаменитостей та членів парламенту, пробіжить Лондонський марафон

У неділю, 27 квітня понад 56 000 людей, включаючи знаменитостей та членів парламенту, пробіжать Лондонський марафон. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, очікується, що понад 56 000 осіб пробіжать 42-кілометрову дистанцію столицею.

Лондон може встановити новий рекорд найбільшого марафону у світі, який наразі тримає TCS New York Marathon, коли у листопаді фінішували 55 646 учасників.

Цього року близько 55,3% зареєстрованих учасників британського забігу - -це чоловіки, приблизно 44,5% – жінки, а 0,15% – небінарні люди

- йдеться у дописі Bloomberg.

Наймолодшою ​​учасницею стане Люсі Джонс, якій у день марафону виповниться 18 років, а літніми бігунами стануть Мохан Кудчадкер (84 роки) та Мері Джо Брінкман (83 роки), які приїдуть на захід зі США.

Серед знаменитих учасників - зірка "Еммердейла" Тоні Оденшоу, який востаннє брав участь у Лондонському марафоні у 2015 році.

У заході також візьмуть участь комік і телеведучий Ромеш Ранганатан, барабанщик McFly Гаррі Джадд та співачка Олександра Берк.

Серед тих, хто готується до гонки, також 16 депутатів, у тому числі Джош Фентон-Глін від лейбористської партії, консерватор Харрієт Крос і ліберал-демократ Том Гордон.

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