Рекордна кількість людей, включаючи знаменитостей та членів парламенту, пробіжить Лондонський марафон
Київ • УНН
Очікується, що понад 56 000 осіб пробіжать 42 км дистанцію у Лондоні. Серед учасників будуть знаменитості, члени парламенту та наймолодша учасниця 18 років.
У неділю, 27 квітня понад 56 000 людей, включаючи знаменитостей та членів парламенту, пробіжать Лондонський марафон. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.
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Як пише видання, очікується, що понад 56 000 осіб пробіжать 42-кілометрову дистанцію столицею.
Лондон може встановити новий рекорд найбільшого марафону у світі, який наразі тримає TCS New York Marathon, коли у листопаді фінішували 55 646 учасників.
Цього року близько 55,3% зареєстрованих учасників британського забігу - -це чоловіки, приблизно 44,5% – жінки, а 0,15% – небінарні люди
Наймолодшою учасницею стане Люсі Джонс, якій у день марафону виповниться 18 років, а літніми бігунами стануть Мохан Кудчадкер (84 роки) та Мері Джо Брінкман (83 роки), які приїдуть на захід зі США.
Серед знаменитих учасників - зірка "Еммердейла" Тоні Оденшоу, який востаннє брав участь у Лондонському марафоні у 2015 році.
У заході також візьмуть участь комік і телеведучий Ромеш Ранганатан, барабанщик McFly Гаррі Джадд та співачка Олександра Берк.
Серед тих, хто готується до гонки, також 16 депутатів, у тому числі Джош Фентон-Глін від лейбористської партії, консерватор Харрієт Крос і ліберал-демократ Том Гордон.
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