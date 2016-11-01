Рекордных 43,9 млн куб. м газа поступило в Украину из Словакии за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 октября уменьшился до 14,519 млрд куб. м, за сутки поступило рекордных 43,9 млн куб. м газа, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 17,64 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 46%.
При этом в данных за 29 октября указано, что в Украину поступило из Словакии 43,9 млн куб. м - рекордный показатель по меньшей мере с апреля 2016 года.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина прекратила закачку газа в подземные газовые хранилища 16 октября.