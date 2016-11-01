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15 марта, 19:03 • 115010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166036 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137611 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130090 просмотра

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15 марта, 12:52 • 112645 просмотра

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Рекордных 43,9 млн куб. м газа поступило в Украину из Словакии за сутки

Рекордных 43,9 млн куб. м газа поступило в Украину из Словакии за сутки

Киев • УНН

 • 8818 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 октября уменьшился до 14,519 млрд куб. м, за сутки поступило рекордных 43,9 млн куб. м газа, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 17,64 млн куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 46%.

При этом в данных за 29 октября указано, что в Украину поступило из Словакии 43,9 млн куб. м - рекордный показатель по меньшей мере с апреля 2016 года.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина прекратила закачку газа в подземные газовые хранилища 16 октября.

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