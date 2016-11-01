Рекордних 43,9 млн куб. м газу надійшло в Україну зі Словаччини за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 жовтня зменшився до 14,519 млрд куб. м, за добу надійшло рекордних 43,9 млн куб. м газу, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 17,64 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 46%.
При цьому в даних за 29 жовтня вказано, що в Україну надійшло зі Словаччини 43,9 млн куб. м - рекордний показник щонайменше з квітня 2016 року.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.