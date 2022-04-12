Рекорд за более чем 40 лет: инфляция в США подскочила до 8,5%

Детали

Министерство труда США заявило во вторник, что индекс потребительских цен в Соединенных Штатах подскочил в марте до 8,5% - это наибольший рост в годовом измерении с декабря 1981 года. Цены выросли из-за узких мест в цепочках поставок, устойчивого потребительского спроса и сбоев на мировых рынках продовольствия и энергоносителей, усиленных войной россии против Украины, указывает издание.

При этом инфляция в США в марте против февраля выросла на 1,2%, по сравнению с ростом на 0,8% в феврале против января.

Данные по инфляции за март первыми отразили резкий скачок цен на бензин, который произошел после вторжения россии в Украину 24 февраля. Жестокие атаки Москвы спровоцировали далеко идущие санкции Запада против российской экономики и повлияли на глобальные продовольственные и энергетические рынки. По данным AAA, средняя цена галлона (около 3,79 л) бензина - 4,10 доллара - выросла на 43% по сравнению с прошлым годом, хотя за последние несколько недель она снизилась.

Рост цен на энергоносители в США, как указано, привел к увеличению транспортных затрат на доставку товаров и комплектующих по всей экономике, что способствовало повышению цен для потребителей.

Дополнение

Последние данные об ускорении роста цен укрепляют ожидания того, что Федеральная резервная система США будет агрессивно повышать процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы попытаться замедлить заимствования и расходы и обуздать инфляцию. Финансовые рынки теперь предвидят гораздо более резкое повышение ставок в этом году, чем представители ФРС сигнализировали еще в прошлом месяце.

Еще до того, как война в россии еще больше подтолкнула цены вверх, высокие потребительские расходы, постоянное повышение заработной платы и хронический дефицит предложения привели к тому, что потребительская инфляция в США достигла самого высокого уровня за четыре десятилетия. Кроме того, стоимость жилья, что составляет около трети индекса потребительских цен, выросла, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, отмечает издание.

Сейчас экономика США, как сообщается, в целом остается стабильной: безработица находится на 50-летнем минимуме, а количество вакансий — на рекордно высоком уровне. Тем не менее, стремительный рост инфляции с ее влиянием на повседневную жизнь американцев является политической угрозой для президента США Джо Байдена и его союзников-демократов, которые стремятся сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре, указывает издание.