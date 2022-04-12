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Рекорд за більш ніж 40 років: інфляція в США підскочила до 8,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Інфляція у США за останній рік зросла найшвидшими темпами за більш ніж 40 років - до 8,5%, при цьому витрати на продукти харчування, бензин, житло та інші предмети першої необхідності тиснули на американських споживачів і зводили нанівець підвищення заробітної плати, яке отримали багато людей, повідомляє AP, пише УНН.

Рекорд за більш ніж 40 років: інфляція в США підскочила до 8,5%

Деталі

Міністерство праці США заявило у вівторок, що індекс споживчих цін у Сполучених Штатах підскочив у березні до 8,5% – це найбільше зростання у річному вимірі з грудня 1981 року. Ціни зросли через вузькі місця в ланцюжках поставок, сталий споживчий попит та збої на світових ринках продовольства та енергоносіїв, посилені війною росії проти України, вказує видання.

При цьому інфляція у США у березні проти лютого зросла на 1,2%, порівняно зі зростанням на 0,8% у лютому проти січня.

Дані щодо інфляції за березень першими відобразили різкий стрибок цін на бензин, який відбувся після вторгнення росії в Україну 24 лютого. Жорстокі атаки Москви спровокували далекосяжні санкції Заходу проти російської економіки та вплинули на глобальні продовольчі та енергетичні ринки. За даними AAA, середня ціна галону (близько 3,79 л) бензину – 4,10 долара – зросла на 43% порівняно з минулим роком, хоча за останні кілька тижнів вона знизилася.

Зростання цін на енергоносії у США, як вказано, призвела до збільшення транспортних витрат на доставку товарів та комплектуючих по всій економіці, що сприяло підвищенню цін для споживачів.

Доповнення

Останні дані про прискорення зростання цін зміцнюють очікування того, що Федеральна резервна система США агресивно підвищуватиме процентні ставки в найближчі місяці, щоб спробувати сповільнити запозичення та витрати та приборкати інфляцію. Фінансові ринки тепер передбачають значно різкіше підвищення ставок цього року, ніж представники ФРС сигналізували ще минулого місяця.

Ще до того, як війна в росії ще більше підштовхнула ціни вгору, високі споживчі витрати, постійне підвищення заробітної плати та хронічний дефіцит пропозиції призвели до того, що споживча інфляція в США досягла найвищого рівня за чотири десятиліття. Крім того, вартість житла, що становить близько третини індексу споживчих цін, зросла, і ця тенденція навряд чи зміниться найближчим часом, відзначає видання.

Зараз економіка США, як повідомляється, в цілому залишається стабільною: безробіття перебуває на 50-річному мінімумі, а кількість вакансій — на рекордно високому рівні. Тим не менш, стрімке зростання інфляції з її впливом на повсякденне життя американців є політичною загрозою для президента США Джо Байдена та його союзників-демократів, які прагнуть зберегти контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді, вказує видання.

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