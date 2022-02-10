Інфляція в США досягла нового 40-річного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Інфляція в США у січні зростала швидше, ніж очікувалося, а споживчі ціни зросли на 7,5% порівняно з минулим роком, що є найвищим показником із 1982 року. Про це пише Axios, передає УНН.
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Індекс споживчих цін зріс на 0,6% у січні, зрівнявшись із грудневим рівнем. Економісти очікували, що темпи зростання цін знизяться до 0,4%.
Нові дані підривають надії адміністрації Байдена на зниження інфляції у 2022 році.
Зростання цін було широкомасштабним, з особливо сильними інфляційними сплесками на мазут (+9,5%), електроенергію (+4,2%) та авіаквитки (+2,3%).
Ціни на продукти – їжа на виніс, в офіційному виразі – зросли на 1%.
"Збереження високого рівня інфляції ускладнює відновлення після пандемії для споживачів, компаній, інвесторів та політиків", - зазначає Axios.
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