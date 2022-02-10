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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Інфляція в США досягла нового 40-річного максимуму

Інфляція в США досягла нового 40-річного максимуму

Київ • УНН

 • 19554 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Інфляція в США у січні зростала швидше, ніж очікувалося, а споживчі ціни зросли на 7,5% порівняно з минулим роком, що є найвищим показником із 1982 року. Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

Індекс споживчих цін зріс на 0,6% у січні, зрівнявшись із грудневим рівнем. Економісти очікували, що темпи зростання цін знизяться до 0,4%.

Нові дані підривають надії адміністрації Байдена на зниження інфляції у 2022 році.

Зростання цін було широкомасштабним, з особливо сильними інфляційними сплесками на мазут (+9,5%), електроенергію (+4,2%) та авіаквитки (+2,3%).

Ціни на продукти – їжа на виніс, в офіційному виразі – зросли на 1%.

"Збереження високого рівня інфляції ускладнює відновлення після пандемії для споживачів, компаній, інвесторів та політиків", - зазначає Axios.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інфляція не падає нижче 10%: дорожчають овочі та комуналка

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