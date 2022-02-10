Инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Инфляция в США в январе росла быстрее, чем ожидалось, а потребительские цены выросли на 7,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем с 1982 года. Об этом пишет Axios, передает УНН.
Детали
Индекс потребительских цен вырос на 0,6% в январе, сравнявшись с декабрьским уровнем. Экономисты ожидали, что темпы роста цен снизятся до 0,4%.
Новые данные подрывают надежды администрации Байдена на снижение инфляции в 2022 году.
Рост цен был широкомасштабным, с особенно сильными инфляционными всплесками на мазут (+9,5%), электроэнергию (+4,2%) и авиабилеты (+2,3%).
Цены на продукты - еда на вынос, в официальном выражении - выросли на 1%.
"Сохранение высокого уровня инфляции затрудняет восстановление после пандемии для потребителей, компаний, инвесторов и политиков", - отмечает Axios.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфляция не падает ниже 10%: дорожают овощи и коммуналка