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15 марта, 19:03 • 103008 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134887 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118792 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112657 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102282 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100206 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87737 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума

Инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума

Киев • УНН

 • 19552 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Инфляция в США в январе росла быстрее, чем ожидалось, а потребительские цены выросли на 7,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем с 1982 года. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

Индекс потребительских цен вырос на 0,6% в январе, сравнявшись с декабрьским уровнем. Экономисты ожидали, что темпы роста цен снизятся до 0,4%.

Новые данные подрывают надежды администрации Байдена на снижение инфляции в 2022 году.

Рост цен был широкомасштабным, с особенно сильными инфляционными всплесками на мазут (+9,5%), электроэнергию (+4,2%) и авиабилеты (+2,3%).

Цены на продукты - еда на вынос, в официальном выражении - выросли на 1%.

"Сохранение высокого уровня инфляции затрудняет восстановление после пандемии для потребителей, компаний, инвесторов и политиков", - отмечает Axios.

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