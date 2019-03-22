Реконструкция Шулявского моста: опубликовано схему движения пешеходов

С 17 марта 2019 года в связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана - Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод) закрылся движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27, 42 и внеслись изменения в работу наземного общественного транспорта.

Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева на своей странице в Facebook опубликовали схему движения пешеходов во время реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод).

Напомним, 17 марта, на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу.