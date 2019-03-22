Реконструкція Шулявського мосту: опубліковано схему руху пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Дирекція Будівництва Шляхово-Транспортних Споруд Києва опублікувала схему руху пішоходів під час реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку дирекції Будівництва Шляхово-Транспортних Споруд Києва.
З 17 березня 2019 року у зв’язку із проведенням робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Вадима Гетьмана — Олександра Довженка та просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід) закрився рух тролейбусів маршрутів №№ 22, 27, 42 та внеслись зміни в роботу наземного громадського транспорту.
Дирекція Будівництва Шляхово-Транспортних Споруд Києва на своїй сторінці у Facebook опублікували схему руху пішоходів під час реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід).
Нагадаємо, 17 березня, на Шулявському шляхопроводі розпочалися роботи з демонтажу.