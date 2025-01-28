Регулирование цен на лекарства требует сбалансированного подхода - глава "ФАРМУКРАИНА"
Киев • УНН
Председатель общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз" "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр выступила за системный подход к регулированию цен на лекарства, учитывая все этапы формирования цены. Она объяснила роль ретробонусов и призвала не запрещать их полностью.
Подход к регулированию цен на лекарственные средства должен быть взвешенным и учитывать интересы всех участников рынка - от производителей до аптечных сетей. Об этом заявила председатель общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз" "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр на заседании комитета по вопросам здоровья нации, пишет УНН.
Детали
В пятницу на заседании профильного комитет ВР представило концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Однако не все предложения поддержали нардепы и приглашенные на заседание ассоциации. В результате комитет договорился разработать новый законопроект, который системно урегулирует функционирование фармацевтического рынка, обеспечивая доступность качественных лекарств для украинцев.
Татьяна Котляр подчеркнула, что регулирование только оптовых и розничных наценок не обеспечивает полного контроля за ценообразованием, ведь 70% стоимости лекарств формируют производители. Она призвала внедрить системный подход к регулированию цен, который будет учитывать все этапы формирования цены.
Мы должны учитывать и понимать, что для роста цены есть объективные причины и для производителей, и для дистрибьюторов, и для аптек. Но вместе с тем, когда мы регулируем наценку, только оптовую и аптечную, то это не дает того контроля по цене как в программе реимбурсации, как в программе закупки за государственные средства, где действительно там реферируется цена производителя, а потом уже добавляется наценка. Так давайте все-таки над этим работать, чтобы действительно все три звена розничной цены были урегулированы,
Глава "Всеукраинского фармацевтического союза" также выступила против запрета ретробонусов, ведь есть ситуации, когда они становятся просто необходимыми.
Как пример, могут быть забракованы лекарственные средства, могут быть лекарственные средства запрещены Гослекслужбой. Есть лекарственные средства, на которые нужно проводить лабораторный контроль, а это тысячу евро. И это все компенсирует производитель. И это очень хорошо. Это тоже для тех же пациентов, действительно, поэтому субъекту, которому компенсируют, не нужно это закладывать в цену. И еще хочу обратить внимание относительно возмещения. Есть же препараты, которые включаются в перечень и тогда соответственно производитель корректирует свою цену, которая есть у поставщиков, у тех же дистрибьюторов, у тех же аптек
Добавим
Сопредседатель Комитета по вопросам здравоохранения Американской торговой палаты в Украине Борис Даневич также прокомментировал предложенные Министерством здравоохранения изменения в регулировании фармацевтического рынка. Он поблагодарил Минздрав за более сбалансированный подход по сравнению с предыдущими предложениями, но призвал к взвешенному подходу в разработке новых законодательных инициатив.