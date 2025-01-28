Регулирование цен на лекарства требует сбалансированного подхода - глава "ФАРМУКРАИНА"

Подход к регулированию цен на лекарственные средства должен быть взвешенным и учитывать интересы всех участников рынка - от производителей до аптечных сетей. Об этом заявила председатель общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз" "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр на заседании комитета по вопросам здоровья нации, пишет УНН.



Детали

В пятницу на заседании профильного комитет ВР представило концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Однако не все предложения поддержали нардепы и приглашенные на заседание ассоциации. В результате комитет договорился разработать новый законопроект, который системно урегулирует функционирование фармацевтического рынка, обеспечивая доступность качественных лекарств для украинцев.

Татьяна Котляр подчеркнула, что регулирование только оптовых и розничных наценок не обеспечивает полного контроля за ценообразованием, ведь 70% стоимости лекарств формируют производители. Она призвала внедрить системный подход к регулированию цен, который будет учитывать все этапы формирования цены.

Мы должны учитывать и понимать, что для роста цены есть объективные причины и для производителей, и для дистрибьюторов, и для аптек. Но вместе с тем, когда мы регулируем наценку, только оптовую и аптечную, то это не дает того контроля по цене как в программе реимбурсации, как в программе закупки за государственные средства, где действительно там реферируется цена производителя, а потом уже добавляется наценка. Так давайте все-таки над этим работать, чтобы действительно все три звена розничной цены были урегулированы,