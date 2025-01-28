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Регулювання цін на ліки потребує збалансованого підходу - голова "ФАРМУКРАЇНА"

Київ • УНН

 • 28043 перегляди

Голова громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка" "ФАРМУКРАЇНА" Тетяна Котляр виступила за системний підхід до регулювання цін на ліки, враховуючи всі етапи формування ціни. Вона пояснила роль ретробонусів та закликала не забороняти їх повністю.

Підхід до регулювання цін на лікарські засоби має бути зваженим і враховувати інтереси усіх учасників ринку — від виробників до аптечних мереж. Про це заявила голова громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка" "ФАРМУКРАЇНА" Тетяна Котляр на засіданні комітету з питань здоровʼя нації, пише УНН.

Деталі

В пʼятницю на засіданні профільного комітет ВР представило концепцію змін у регулюванні фармацевтичного ринку. Пропозиції МОЗ стосувалися зниження ціни на ліки шляхом електронних торгів між виробниками, обмеження розміру знижок і заборони ретробонусів. Проте не всі пропозиції підтримали нардепи та запрошені на засідання асоціації.  У результаті комітет домовився розробити новий законопроєкт, який системно врегулює функціонування фармацевтичного ринку, забезпечуючи доступність якісних ліків для українців.

Тетяна Котляр наголосила, що регулювання лише оптових і роздрібних націнок не забезпечує повного контролю за ціноутворенням, адже 70% вартості ліків формують виробники. Вона закликала впровадити системний підхід до регулювання цін, який враховуватиме всі етапи формування ціни.

Ми повинні враховувати і розуміти, що для зростання ціни є об'єктивні причини і для виробників, і для дистриб'юторів, і для аптек. Але разом з тим, коли ми регулюємо націнку, тільки оптову і аптечну, то це не дає того контроля за ціною як в програмі реімбурсації, як в програмі закупівлі за державні кошти, де дійсно там реферується ціна виробника, а потім вже прибавляється націнка. То давайте все-таки над цим працювати, щоб дійсно всі три ланки роздрібної ціни були врегулювані,

- підкреслила вона.

Голова "Всеукраїнської фармацевтичної спілки" також виступила проти заборони ретробонусів, адже є ситуації, коли вони стають просто необхідними.

Як приклад, можуть бути забраковані лікарські засоби, можуть бути лікарські засоби заборонені Держлікслужбою. Є лікарські засоби, на які потрібно проводити лабораторний контроль, а це тисячу євро. І це все компенсує виробник. І це дуже добре. Це теж для тих же пацієнтів, дійсно, тому суб'єкту, якому компенсують, не потрібно це закладати в ціну. І ще хочу звернути увагу щодо відшкодування. Є ж препарати, які включаються в перелік і тоді відповідно виробник коригує свою ціну, яка є у постачальників, у тих же дистриб'юторів, в тих же аптек

- додала Котляр.

Додамо

Співголова Комітету з питань охорони здоровʼя Американської торговельної палати в Україні Борис Даневич також прокоментував запропоновані Міністерством охорони здоров’я зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Він подякував МОЗ за більш збалансований підхід у порівнянні з попередніми пропозиціями, але закликав до зваженого підхіду у розробці нових законодавчих ініціатив.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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