Регулювання цін на ліки потребує збалансованого підходу - голова "ФАРМУКРАЇНА"

Підхід до регулювання цін на лікарські засоби має бути зваженим і враховувати інтереси усіх учасників ринку — від виробників до аптечних мереж. Про це заявила голова громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка" "ФАРМУКРАЇНА" Тетяна Котляр на засіданні комітету з питань здоровʼя нації, пише УНН.



Деталі

В пʼятницю на засіданні профільного комітет ВР представило концепцію змін у регулюванні фармацевтичного ринку. Пропозиції МОЗ стосувалися зниження ціни на ліки шляхом електронних торгів між виробниками, обмеження розміру знижок і заборони ретробонусів. Проте не всі пропозиції підтримали нардепи та запрошені на засідання асоціації. У результаті комітет домовився розробити новий законопроєкт, який системно врегулює функціонування фармацевтичного ринку, забезпечуючи доступність якісних ліків для українців.

Тетяна Котляр наголосила, що регулювання лише оптових і роздрібних націнок не забезпечує повного контролю за ціноутворенням, адже 70% вартості ліків формують виробники. Вона закликала впровадити системний підхід до регулювання цін, який враховуватиме всі етапи формування ціни.

Ми повинні враховувати і розуміти, що для зростання ціни є об'єктивні причини і для виробників, і для дистриб'юторів, і для аптек. Але разом з тим, коли ми регулюємо націнку, тільки оптову і аптечну, то це не дає того контроля за ціною як в програмі реімбурсації, як в програмі закупівлі за державні кошти, де дійсно там реферується ціна виробника, а потім вже прибавляється націнка. То давайте все-таки над цим працювати, щоб дійсно всі три ланки роздрібної ціни були врегулювані, - підкреслила вона.

Голова "Всеукраїнської фармацевтичної спілки" також виступила проти заборони ретробонусів, адже є ситуації, коли вони стають просто необхідними.

Як приклад, можуть бути забраковані лікарські засоби, можуть бути лікарські засоби заборонені Держлікслужбою. Є лікарські засоби, на які потрібно проводити лабораторний контроль, а це тисячу євро. І це все компенсує виробник. І це дуже добре. Це теж для тих же пацієнтів, дійсно, тому суб'єкту, якому компенсують, не потрібно це закладати в ціну. І ще хочу звернути увагу щодо відшкодування. Є ж препарати, які включаються в перелік і тоді відповідно виробник коригує свою ціну, яка є у постачальників, у тих же дистриб'юторів, в тих же аптек - додала Котляр.

Додамо

Співголова Комітету з питань охорони здоровʼя Американської торговельної палати в Україні Борис Даневич також прокоментував запропоновані Міністерством охорони здоров’я зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Він подякував МОЗ за більш збалансований підхід у порівнянні з попередніми пропозиціями, але закликав до зваженого підхіду у розробці нових законодавчих ініціатив.