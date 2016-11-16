Регламентный комитет продолжит рассмотрение представления о снятии неприкосновенности с В.Новинского на следующем заседании (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента продолжил рассмотрение представления Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент УНН.
"Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений на требования высказанные народными депутатами, членами комитета ... Во-вторых, продлить срок рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа В.Новинского до предоставления письменного ответа генеральным прокурором Украина. Будем надеяться на быстрый ответ, который позволит нам назначить дату заседания, на котором продолжится рассмотрение представления ", - отметил, объявляя решение, первый заместитель председателя комитета Павел Пинзенык.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранителями Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.