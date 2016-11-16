Регламентний комітет продовжить розгляд подання про зняття недоторканності з В.Новинського на наступному засіданні (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань Регламенту продовжив розгляд подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
"Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету…По-друге, продовжити термін розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа В.Новинського до надання письмової відповіді генеральним прокурором України. Будемо сподіватися на оперативну відповідь, яка дозволить нам призначити дату засідання на якому продовжиться розгляд подання", - зазначив, оголошуючи рішення, перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.