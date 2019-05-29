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Регламентный комитет начал рассмотрение поправок в закон о нормировании импичмента

Регламентный комитет начал рассмотрение поправок в закон о нормировании импичмента

Киев  •  УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Члены регламентного комитета начали рассматривать 1630 поправок к законопроекту о ВСК и нормирования процедуры импичмента. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.

По его словам, члены комитета будут работать сегодня до 18:00, завтра соберутся утром, перед заседанием парламента и в перерыве заседания, а также в пятницу, чтобы как можно быстрее рассмотреть все эти поправки.

Нардепы начали рассмотрение каждой поправки с голосованием по каждой из них.

Напомним, к законопроекту о ВСК и нормирования нормы импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов.

В команде Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что в законопроекте о временных следственных комиссиях нет положений об импичменте.

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