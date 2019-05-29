Регламентний комітет почав розгляд правок до закону про унормування імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Члени Регламентного комітету почали розглядати 1630 правок до законопроекту про ТСК і унормування процедури імпічменту. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.
За його словами, члени комітету будуть працювати сьогодні до 18:00, завтра зберуться вранці, перед засіданням парламенту і в перерві засідання, а також у п’ятницю, щоб якнайшвидше розглянути всі ці поправки.
Нардепи почали розгляд кожної правки з голосуванням по кожній із них.
Нагадаємо, до законопроекту про ТСК і унормування норми імпічменту подано 1630 поправок від народних депутатів.
У команді Президента України Володимира Зеленського заявляли, що у законопроекті про Тимчасові слідчі комісії немає положень про імпічмент.