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Регламентний комітет почав розгляд правок до закону про унормування імпічменту

Регламентний комітет почав розгляд правок до закону про унормування імпічменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Члени Регламентного комітету почали розглядати 1630 правок до законопроекту про ТСК і унормування процедури імпічменту. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.

За його словами, члени комітету будуть працювати сьогодні до 18:00, завтра зберуться вранці, перед засіданням парламенту і в перерві засідання, а також у п’ятницю, щоб якнайшвидше розглянути всі ці поправки.

Нардепи почали розгляд кожної правки з голосуванням по кожній із них.

Нагадаємо, до законопроекту про ТСК і унормування норми імпічменту подано 1630 поправок від народних депутатів.

У команді Президента України Володимира Зеленського заявляли, що у законопроекті про Тимчасові слідчі комісії немає положень про імпічмент.

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